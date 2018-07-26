Nijerya’da sıtmaya yakalanan Mustafa hayatını kaybetti

Çalışmak için gittiği Nijerya'da sıtmaya yakalandığı iddia edilen Kahramanmaraş
lı 3 çocuk babası 34 yaşındaki Mustafa Tanır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aile, verilen ilaçların tedaviye olumlu katkı sağlamadığını ileri sürerek, "Sıtma ilacı az olduğu için yeteri miktarda vermediler. Nijerya'dan getirttiğimiz sıtma ilacını da kullanmadılar. Mustafa ihmal sonucu öldü" dediler. Pazarcık ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde yaşayan topoğraf Mustafa Tanır, 2 ay önce Nijerya'ya gitti. 11 Temmuz'da dönen Tanır, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Daha sonra Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen
ve sıtma teşhisi konulan talihsiz adam kurtarılamadı ve hayata veda etti.
İLACI ÖNEMSEYEN KİMSE OLMADI
Teyze Elif Tahtabiçen sıtma ilacının az verilmesi nedeniyle yeğenine tek tek verildiğini ve ölüm olayında ihmal olduğunu ileri sürdü. Acılı teyze, "Benim eşim de Sudan'da sıtma hastalığına yakalandı ama yapılan tedaviyle sağlığına kavuşmuştu. Kendi imkânlarımızla uçakla 24 saat içerisinde Nijerya'dan ilaç getirdik. İlacı önemseyen olmadı. Biz aynı vakayı yaşadık, bu ilaçlarla geçti. Sorumluluğunu alıyoruz hastamıza uygulayın dedik. Ama ilacı kullanmadılar" diye konuştu.