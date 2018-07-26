Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Uyuşturucu almaya giden arkadaşları gasp ettiler

Uyuşturucu almaya giden arkadaşları gasp ettiler

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Uyuşturucu almaya giden arkadaşları gasp ettiler
'DA uyuşturucu almaya giden 4 arkadaşı, gasp eden 1'i çocuk 2 kişi tutuklandı. Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile uyuşturucu almaya giden, İsa K., Onur K., Rafet A. ve Canberk T,'yi, Esat K., (26) ve R.S (16) durdurdu. Şüpheliler kendilerine karşı çıkan 4 arkadaşı döverek üzerlerinde bulunan para ve cep telefonlarını gasp etti. 4 arkadaş polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis zanlıları yakalamak için harekete geçti. Ekipler, yaptığı çalışmada ise Esat K. ve R.S,'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise, gasp edilen cep telefonları, 100 lira, olayda kullanılan bıçak ile 142 uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 arkadaşa ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Gaspçılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu almaya giden arkadaşları gasp ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN