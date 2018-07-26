Uyuşturucu almaya giden arkadaşları gasp ettiler

ADANA
'DA uyuşturucu almaya giden 4 arkadaşı, gasp eden 1'i çocuk 2 kişi tutuklandı. Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile uyuşturucu almaya giden, İsa K., Onur K., Rafet A. ve Canberk T,'yi, Esat K., (26) ve R.S (16) durdurdu. Şüpheliler kendilerine karşı çıkan 4 arkadaşı döverek üzerlerinde bulunan para ve cep telefonlarını gasp etti. 4 arkadaş polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis zanlıları yakalamak için harekete geçti. Ekipler, yaptığı çalışmada ise Esat K. ve R.S,'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise, gasp edilen cep telefonları, 100 lira, olayda kullanılan bıçak ile 142 uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 arkadaşa ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Gaspçılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.