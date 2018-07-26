Yasa dışı bahis operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

BUGÜN NELER OLDU

, internet üzerinde yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 7 iş yeri kapatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden yasa dışı bahis oynandığı ve oynatıldığı belirlenen 9 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 12 bilgisayar, 3 kupon yazıcısı, 5 cep telefonu, 20 adet oynanmış maç kuponu ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 850 TL paraya el konulurken, 11 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinden 7'si kapatılırken, şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.