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YDÜ’de yeni akademik yayınlar

Giriş Tarihi: 26.7.2018
YDÜ’de yeni akademik yayınlar
YAKIN Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları doktora öğrencisi Ali Murat Mırçık tarafından hazırlanan makaleler, Thomson Reuters Web of Science ESCI kapsamında taranan akademik dergide, adresi ile yayımlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Fevzi Kasap, Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay ile Ali Murat Mırçık imzası taşıyan üç ayrı makalede, "Türkiye Ana Haber Bültenleri Üzerinden Medya-Şiddet İlişkisi" irdelendi, "Küreselleşmenin Medya Üzerindeki Etkileri" ele alındı ve "Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi Uyuşmazlıklarında Tahkim Yolu" değerlendirildi.
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YDÜ’de yeni akademik yayınlar
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