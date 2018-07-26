MİLLİ
Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Ali Alper Boydak, "Bilimde, sanatta ve teknolojide muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın tek yolu eğitim. Milli eğitim sistemi, hiç şüphemiz yok ki Sayın Ziya Selçuk beyefendi ile daha ileri seviyelere ulaşacak. Yeni kabine ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Yeni Türkiye yolunda hükümetimizi Allah muvaffak etsin" dedi. Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak, AK Parti Adana
Milletvekili Ahmet Zenbilci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Boydak, "Yorucu bir seçim sürecini geride bıraktık. 24 Haziran'da ülkemiz üzerine oynanan oyunlara sandıkta cevap veren vatandaşlarımız; AK Parti'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı zirveye taşıdı. Milletimizin teveccühüne sağdık olmamız için daha çok çalışmamız lazım" şeklinde konuştu.