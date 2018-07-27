Başkan Pamuk esnafla buluştu

MERSİN
Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Mersin
Kasaplar Çarşısı ve Balık Hali esnafıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Bir grup Kasaplar Çarşısı esnafının kendisini ziyaret ettiğini ve Gökçay İş Merkezi'nde (Çiçek Pasajı) başlayan yenileme çalışmasının bir benzerini talep ettiklerini belirten Başkan Pamuk, bu konuda Akdeniz Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde, tarihi çarşıda yenileme projesinin hayata geçirebilmesinin mümkün olduğunu söyledi.
DEĞERLENDİRECEĞİZ
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, yenileme projesine olumlu yaklaştığını ve sıcak baktığını belirten Başkan Pamuk, Mersin'de, tarihi geçmişe sahip çarşıların önemini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesi ile bu konuyu görüştüm. Burasıyla ilgili küçük çapta da olsa bir çalışmaları olduğunu, ancak Büyükşehir ve Akdeniz belediyeleri olarak ortak ve kapsamlı bir yenileme ve düzenleme çalışması yapmak istediklerini ifade ettiler. Büyükşehir yetkilileriyle bir araya gelip Kasaplar Çarşısı'nda yapabileceklerimizi tekrar değerlendireceğiz" dedi.