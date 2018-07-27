Eda Nur’dan bir haftadır haber yok

Adana
'da 1 hafta önce "Hakkınızı helal edin" notu yazarak evden ayrılan 15 yaşındaki Eda Nur Esentürk'ün ailesi kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor. Kızının sürekli cep telefonundaki fotoğrafına bakan anne Ayşe Esentürk (39), "Kızımın hayatından endişe duyuyorum. Eda Nur ne olur Ne olur geri dön. Perişan bir haldeyiz diyerek gözyaşı döktü. İddiaya göre, Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde oturan Eda Nur Esentürk, 20 Temmuz'da "Hakkınızı helal edin" notu yazarak evden ayrıldı. Bir restorantta çalışan 4 çocuk annesi Ayşe Esentürk (39) eve geldiğinde masa üzerindeki notu gördü. Bunun üzerine aile polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan bir hafta geçmesine rağmen Eda Nur'dan bugüne kadar haber alınamadı.
"KIZIM BENİ DUYUYORSAN GEL"
Kızını bulmak için aramadığı yer kalmadığını söyleyen baba Osman Esentürk, " Ben maden işçisi olarak çalışıyorum. Kızım not bırakarak evden ayrıldı. Çok içine kapanık bir kızdı, ortaokuldan sonra okumak istemedi. Hiçbir sorunu yoktu, hayatından endişe ediyoruz" derken, anne Ayşe Esentürk ise "Her gün balkonda oturarak kızımın gelmesini bekliyorum. Kızım beni duyuyorsan ne olur gel" diyerek ağladı.