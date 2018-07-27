Hatay Valisi Erdal Ata: Bu kitaplar gelecek nesiller için önemli

HATAY
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen ve Araştırmacı- Yazar ve Halk bilimci Mithat Kalaycıoğlu, Hatay
Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti. Kalaycıoğlu ziyarette Vali Ata'ya Halk Bilimi adlı kitabını hediye etti. Kitabına gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Kalaycıoğlu, Vali Ata'ya kitabı hakkında bilgi verdi. Kitabında Hatay ile ilgili her şeyin bulunabileceğini belirten Kalaycıoğlu, kitabının içeriğinde Hatay'ın ören yerlerinden tutun, Edebiyatına, manilerinden türkülerine, yemeklerinden, unutulmaya yüz tutmuş zanaatlarına, manilerinden, türkülerine, meze kültüründen, yemeklerine, han ve hamamlar gibi tarihi yapılarından, düğün geleneklerine kadar içerisinde Hatay ile ilgili her şeyin bulunduğunu söyledi. Kitabı Kalaycıoğlu'ndan alan Vali Ata, bu tür kaynakların sonraki nesiler için önemli olduğunu ifade ederek; "İlimize gelen ziyaretçiler ve konu ile ilgili araştırma yapanlara yol gösterebilecek bir içeriğe sahip olan Hatay Halk Bilimi Kitabı'nın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, size de çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.