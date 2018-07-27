HKÜ Rektörü Yılmaz’a üstün performans ödülü

BUGÜN NELER OLDU

Üniversite Memnuniyet Araştırmasında (TÜMA-2018) öğrencilere öğrenim gördükleri üniversitenin rektörünü değerlendirmeleri amacıyla 10 maddeden oluşan "Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeği" uyguladı. Sonuç olarak; TÜMA- 2018'de 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören 26,513 öğrenciden öğrenim gördükleri üniversitenin rektörlerine ilişkin veri topladı. Analiz sonrasında en yüksek skorları alan ve üniversitelerinde göstermiş oldukları üstün performanslardan dolayı rektörler; Altın, Gümüş ve Bronz Ödüllere sahip oldu. Altın Ödüle sahip olan Rektör Yılmaz: "Rektör olarak göreve başladığım Hasan Kalyoncu Üniversitesinde ilk günden bu yana yoğun olarak çalışmalarımı sürdürdüm. Hem üniversitem hem de öğrencilerim için daima var gücümle çalıştım. Bugün görüyorum ki karşılık beklemeden verdiğim emek ve çalışmalarım sonucu böyle bir ödüle layık görülmüşüm. Verilen ödülü, yaptığım işi severek ve gönülden yapmaya da bağlıyorum. Bu ödül beni ziyadesiyle gururlandırırken bana doğru yolda olduğumu ve doğru işler yaptığımı bir kez daha gösterdi. Özellikle belirtmek isterim ki beni bu ödüle layık gören tüm öğrencilere ve ÜniAr'a teşekkür ederim" dedi. ÜniAr, üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız bir araştırma laboratuvarı olup, Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bir kurumdur. ÜniAr, öğrenci deneyimini zenginleştirmeyi ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli üniversite olma yolunda bir yol gösterici olmayı hedefliyor. Ayrıca ÜniAr, stratejik planlarını ve hizmet kalitesi duyarlılığını artırmak için yönetimlere veri sağlamayı da amaçlıyor.