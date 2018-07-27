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Kontrolden çıkan kamyon devrildi

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Kontrolden çıkan kamyon devrildi
KAHRAMANMARAŞ'TA kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Boğaziçi mahallesi Bahçecihoca Bulvarı'nda meydana geldi. Kamil Karatepe yönetimindeki evde taşımacılıkta kullanılan asansörlü 01 CMN 78 plakalı kamyon, bulvardan aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Karatepe yaralanarak araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Kamil Karatepe, ambulansla götürüldüğü Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karatepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, devrilen kamyon yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonunda vinç ve kepçe yardımıyla kaldırılıp çekiciye yüklendikten sonra yol trafiğe açıldı.
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Kontrolden çıkan kamyon devrildi
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