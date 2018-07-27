Magarsus’ta turizm heyecanı

Adana
'nın Karataş ilçesinde yer alan ve kazı çalışmalarıyla tamamı ortaya çıkarılan 2 bin 500 yıllık antik tiyatro, restorasyonun yanı sıra ziyaretçiler için yapılacak karşılama meydanı ve seyir teraslarıyla turizme kazandırılacak. Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, "Yapının restorasyon projesi tamamlandı ve onaylandı. Restorasyonun uygulama projesinin geçmesinin ardından burada çalışmalar hız kazanacak. Restorasyonun ardından burası ören yeri statüsüne alınacak ve turizm açılacak" dedi. Makedonya kralı Büyük İskender'in MÖ 333'te Pers Kralı Daryus ile savaşmadan önce kurban kestiği Athena tapınağındaki Magarsiya rahibelerinden ismini alan Magarsus Antik Kentindeki tiyatro turizme açılacak. Antik kentte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün koordinesinde yapılan kazı çalışmalarıyla tamamı gün yüzüne çıkarılan tiyatroda, bundan sonraki süreçte restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.