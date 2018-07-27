Mersin’de kaçak akaryakıt operasyonu

MERSİN
polisinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisi üzerine Merkez Akdeniz İlçesi, Çay Mahallesi'ndeki bir oto yıkama iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçiren ekipler, şüpheli A.M.G.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen
şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, kaçak sigara satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen ekipler, Akdeniz ve Mezitli ilçelerinde 2 bin 395 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 bin 520 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirdi. Operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar.