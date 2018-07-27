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’e gelen tatilciler mutlu

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Mersin’e gelen tatilciler mutlu
MERSİN Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Denizkızı Turizm A.Ş.'nin kent genelindeki sahillerde sunduğu hizmetler yerli ve yabancı turistleri memnun ediyor. Gün boyu süren temizlik çalışmalarının yanı sıra misafirlerine çadır kamp ve konser gibi hizmetler de sunan Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesindeki 6 plajda 132 personel hizmet veriyor. Yetkisiz kişilerce şezlong ve şemsiye kiraya verilmesinin önüne geçen görevliler, yaşanması muhtemel mağduriyetleri de ortadan kaldırıyor. Sahillerde ulaşılan yüzde 100 doluluk oranı, yerliyabancı tatilcilerin memnuniyetini gözler önüne seriyor.
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Mersin’e gelen tatilciler mutlu
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