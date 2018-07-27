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Müdür Yılmazel, Azeri Judocuları kabul etti

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Müdür Yılmazel, Azeri Judocuları kabul etti
ADANA Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü ve İl Müdür Vekili Halit Yılmazel, 'ya 4 günlük kamp için gelen Azerbaycanlı minik ve yıldız judocuları makamında kabul etti. Azerbaycan ve Türkiye'nin bir bütün olduğuna vurgu yapan Yılmazel, "Azeri sporcu kardeşlerimizin ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Her ne kadar ayrı topraklarda da yaşasak, biz onlarla aynı kanı taşıyan öz kardeşleriz" dedi. Azerbaycan judo takımının antrenörü Vahit Tarverdiyev, Şube Müdürü Yılmazel ve tüm Gençlik Spor Personellerine teşekkür etti.
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Müdür Yılmazel, Azeri Judocuları kabul etti
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