Otomobilden telefon ve cüzdan çalan hırsız tutuklandı

ADANA'DA
6 farklı otomobilden cüzdan ile cep telefonu çalan hırsız yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adana
polisi, 6 farklı otomobil sahibinden gelen şikayetlerin ardından olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmaları başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahsın Tuncay Y. (33) olduğunu belirledi. Polis hırsızı Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen
zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.