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Otomobilden telefon ve cüzdan çalan hırsız tutuklandı

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Otomobilden telefon ve cüzdan çalan hırsız tutuklandı
ADANA'DA 6 farklı otomobilden cüzdan ile cep telefonu çalan hırsız yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. polisi, 6 farklı otomobil sahibinden gelen şikayetlerin ardından olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmaları başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahsın Tuncay Y. (33) olduğunu belirledi. Polis hırsızı Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Otomobilden telefon ve cüzdan çalan hırsız tutuklandı
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