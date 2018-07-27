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Saklı cennete ilgi artıyor

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Saklı cennete ilgi artıyor
DOĞU Akdeniz'in en önemli turizm kentlerinden 'in Çamlıyayla ilçesinde yer alan ve yöre halkı tarafından saklı cennet olarak anılan Kisecik Kanyonu, iki dağ arasında sallarla yapılan yolculuk, dik yamaçlar arasındaki zorlu parkur ve yeşil doğasıyla her geçen gün ziyaretçi sayısını artırıyor. Toros Dağlarının eteklerindeki Çamlıyayla ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'nde bulunan ve adını mahalleden alan kanyona, dar ve keskin virajların bulunduğu zorlu yolculuğun ardından ulaşılıyor. Yeşil ve mavinin dağların arasında birleştirdiği Kisecik Kanyonu, yüksek rakımı sayesinde Çukurova sıcağında bunalanlara serinleme imkanı sunuyor. Kanyon içerisindeki serin sularda yüzme fırsatı bulan ziyaretçiler, iki dağın birleştirdiği kanyon arasında sallarla da keyifli bir yolculuğa çıkıyor. Sal gezisi bölgeye gelenlere kanyonun derinliklerine ulaşma imkanı sağlıyor.
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Saklı cennete ilgi artıyor
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