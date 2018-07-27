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Şehit Halisdemir’in kardeşi Vali Demirtaş’ı ziyaret etti

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Şehit Halisdemir’in kardeşi Vali Demirtaş’ı ziyaret etti
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nce (FETÖ)15 Temmuz gecesi darbe girişiminde, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurmasının ardından şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Kabulden dolayı Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür eden Soner Halisdemir, kardeşinin sadece kendilerinin değil, milletin bir evladı olduğunu vurguladı. Vali Mahmut Demirtaş ise, "Milletimizin gönlünde çok ulvi bir yere sahip olan şehidimiz Ömer Halisdemir'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi.
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Şehit Halisdemir’in kardeşi Vali Demirtaş’ı ziyaret etti
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