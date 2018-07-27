Sırrıberk ARSLAN: Maskeli köpekler

Yıllık iznimin bir bölümünü kullandığım için geçen hafta yazmak istediğim bu haftaya sarktı.
İlerleyen yaşımın etkisinden mi yoksa çevremdeki yavşaklıkların artmasından mı bilemiyorum amma artık dayanamaz oldum.
Ne 'ya sabır'
çekmek, ne de 'Hasbiyellahü lâ ilâhe illâ hüve'aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-'Arşil- 'Azîm.'
duasını okumak beynime hükmetmez oldu.
Söz konusu FETÖ olunca sinir sitemim boşalıyor, dilime hükmedemeyişim elime uzanmaya başladı. Allah sonunu doğru getirsin.
Cumhuriyetimizi, bayrağımızı, temel hak ve özgürlüklerimizi hedef alan 15 Temmuz
hain darbe girişiminin, kahraman milletimizin iradesi ile alt edilerek büyük bir zafer olarak tarihe yazılışının 2 yılını kutladığımız gün beynimden geçenleri boğazım yırtılırcasına haykırmayı Cennet'e gitmeye değişirdim desem ne bana 'yuh artık'
deyin nede ayıplayın dostlar.
Ateş eden tankın paletlerinin altına yatacak bomba atan helikopterlere göğsünü siper edecek, kadar dünya da vatanı için böylesine kahramanca direnecek bizim gibi millet olmadığı gibi, kendi meclisine, kendi milletine silah sıkacak FETÖ gibi bir hain de yoktur.
Öncelikle itiraf edeyim ki bu hainler gizli iken çok aşırı gizlilerdi.
Şimdi de 'itirafçı'
adı altında kahvehanede asker hatırası kıvamında aşırı açık seçik olmaları bana hiç ama hiç samimi gelmiyor açıkçası.
FETÖ itinin pisliğini görüp de sırf çıkarları zedelenmesin diye 15 Temmuz kadar onlara çanak tutarken şimdi kıçını kurtarmak için FETÖ 'ye güya düşmanmış gibi davranan maskeli hain köpekler sizlerde elbet mahşerde bunun hesabını vereceksiniz.
15 Temmuz darbe girişimi gecesine kadar Kahramanmaraş'taki FETÖ cülerin yumurtalıklarını avuçlarında taşıyıp o itlere karşı mücadele edenleri görmemezlikten, çığlıklarını duyumsamazlıktan gelenlerin şimdi ön saflarda kahpe bedenlerinin üstündeki kirli ellerine alarak kirlettikleri şehit dedemin kanını taşıyan bayrağı sallayarak maskelemeye çalışmalarına şahit olduğumda tiksindiren suratlarına kusmamak için kendimi zor tutuyorum.
Rahmetli Alaattin Sezal
'ın hayvanat bahçesinde köpeklere komutu öğretirken kulaklarını elleriyle açar kulaklarına söylerdi söyleyeceklerini.
Ey düne kadar FETÖ'nün tetikçiliği yapan maskeli köpekler açın o uzun kullarınızı dinleyin.
Biz dün olduğu gibi bugünde yarında hiçbir kimseye, cemaate, tarikata, şeyhe, şıha değil sadece ve sadece devletimize bağlı olmaya devam edeceğiz.
Ama siz adım gibi eminim.
İlk bulduğunuz kucağa koşarak oturacaksınız.
Cumanın gelişi perşembeden bellidir çünkü.