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Süper Vali’nin Demirspor aşkı

Demirspor sevgisi her yerde. Tunceli Valisi mavi-lacivertli ekip için “sevdam” diyor. Mavi Şimşek coşkusunu kentte yaşatıyor

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Süper Vali’nin Demirspor aşkı
Biz onu Tunceli'ye yaptığı hizmetlerle tanıdık. Yarattığı istihdam kaynakları ile bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Herkesi kendine hayran bıraktı. Hatta 'istenirse oluyormuş' diyenlerde çıktı. Kısacası Tunceli'ye can verdi, hayat verdi. İşsizlik oranının düşmesi için çok çaba harcadı. Bunu da başardı. Yıllardır uzaklarda kalan ilin çehresini değiştirdi. Yeni Türkiye'nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'dan hizmetlerinin karşılığı övgüler aldı.

ŞEHRİN VALİ BABASI
BIR bürokratın ülkenin en üst noktasındaki liderlerinden övgü alması tabi ki çok güzel. Kişinin motivasyonunu daha da artırır. Şimdi herkesin Vali Babası olarak biliniyor. lı vali çok da seviliyor. Tunceli halkı ona sevdalandı. Ama onun gönlünde öyle bir sevda var ki bunu çok az kişi biliyor. Bu aşk bildiğimiz aşklardan değil. Spor aşkı. Adana Demirspor aşkı. Mavi Lacivertli takımla yatıp kalkıyor desek yalan olmaz.
ÇOCUKLUĞUNDAN beri fanatik bir Adana Demirspor taraftarı olan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Sevdam" dediği Demirspor'un başarısız olmasıyla çok üzülüyor. Yeni yönetim oluşmasından sonra tüm Demirsporlular gibi artık o da geleceği umutla bakıyor.

FORMA HEDİYE EDİYOR
Takımını çok seviyor. Makamında bile Demirspor forması var. Takım bölgeye gittiği zaman taraftarları tribünde ziyaret edip gönüllerini alıyor. Sorunlarına çözüm buluyor. Tunceli Valiliğinde ağırladığı engelli çocukların hepsine Demirspor forması giydirip hediye ediyor. Kısacası Adana'dan uzakta da olsa Adana Demirspor'la yatıp kalkıyor.
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Süper Vali’nin Demirspor aşkı
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