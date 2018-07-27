Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Suriyelilere koyun ve inek desteği

lilere koyun ve inek desteği

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018
Suriyelilere koyun ve inek desteği
SUUDİ Arabistan Kralı Selman Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfınca, 'nin Hama, Halep ve Lazkiye kenti kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyelilerin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla 314 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yapıldı.

AİLELERE DESTEK
Ülke içerisindeki sivillerin geçim kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını belirten İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan savaş mağduru ve yetim aileleri desteklemek amacıyla Kral Selman Vakfı ile birlikte 314 aileye sağmal hayvan teslim ettiklerini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriyelilere koyun ve inek desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN