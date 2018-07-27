Suriyelilere koyun ve inek desteği

SUUDİ
Arabistan Kralı Selman Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfınca, Suriye
'nin Hama, Halep ve Lazkiye kenti kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyelilerin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla 314 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yapıldı.
AİLELERE DESTEK
Ülke içerisindeki sivillerin geçim kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını belirten İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan savaş mağduru ve yetim aileleri desteklemek amacıyla Kral Selman Vakfı ile birlikte 314 aileye sağmal hayvan teslim ettiklerini söyledi.