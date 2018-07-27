Temizlik ordusu göreve hazır

BUGÜN NELER OLDU

çevre temizliği konusunda özel projelere imza atan Dulkadiroğlu Belediyesi, personelini özel eğitimlerle ve ekipmanlarla donatarak bölgesine temizlik ordusuyla hizmet ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Bölgesinde bir ilk olan yer altı çöp konteynır sistemi ve kırsal mahalle temizliğiyle bölgesine örnek olan Dulkadiroğlu Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol konusunda yeni projelere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda personelini eğiten ve modern ekipmanlarla donatan Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgesine adeta temizlik ordusuyla hizmet vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Necati Okay, temizlik konusundaki hassasiyetlerini dile getirdi. Göreve geldikleri gün 'Tertemiz Bir Dulkadiroğlu' parolasıyla yola çıktıklarını kaydeden Başkan Okay, bugün gelinen noktada ilçenin temizlik konusunda adeta devrimi yaşadığını aktardı.