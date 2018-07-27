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Vali Ata: HESOB büyük sorumluluk taşıyor

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Vali Ata: HESOB büyük sorumluluk taşıyor
HATAY Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Abdulkadir Teksöz ve yönetim kurulu üyeleri, Valisi Erdal Ata'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Ata, kültür hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan esnaflarımız ile birlikte kentimizin ekonomik, sosyal yönden kalkınması hususunda temel dinamiklerden biri olan HESOB'un büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti. Seçimle güven tazeleyen Başkan Teksöz ve Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarı dileyen Vali Ata, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Teksöz ise, gerek esnafı ilgilendiren sorunları çözüme ulaştırmak gerekse kentin ihtiyaç duyduğu her konuda ellerini taşın altına koymak için aktif bir STK olmayı sürdüreceklerini söyledi.
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Vali Ata: HESOB büyük sorumluluk taşıyor
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