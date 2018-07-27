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Yaşam boyu eğitimin önemi konferansta anlatıldı

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Yaşam boyu eğitimin önemi konferansta anlatıldı
YAKIN Doğu Üniversitesi, Polonya'da düzenlenen 4th International Conference On Lifelong Education And Leadership For All/ Herkes İçin Yaşam Boyu Eğitim ve Liderlik Uluslararası Konferansı (ICLEL 2018) temsil edildi. Birçok farklı ülkeden bilim insanının katıldığı konferansa, Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut, "Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Değerlendirilmesi" ve "Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türk ve Öğrencilerin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Görüş ve Beklentileri" konulu bildirilerle katkı koydular.
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Yaşam boyu eğitimin önemi konferansta anlatıldı
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