Yrd. Doç. Dr. Cerit, çocuk hastalıklarına dikkat çekti

YAKIN
Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç
. Dr. Zeynep Cerit, sıcakların gelmesi ile birlikte buna bağlı olarak yaşanılacak sağlık sorunlarına karşı yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi. Cerit, havuz ve denizin sık kullanıldığı bu dönemde çocuklarda güneş yanığı ve ishal gibi sağlık sorunlarının görülebileceğini, ishal tedavisinde en önemli etkenin yaşanılan su kaybının önlenmesi olduğunu, çocukların yaşadığı burun kanamasında ise başın öne doğru eğilmesi gerektiğini, isilik olduğu durumlarda da isiliğe yönelik olarak hergün ılık suyla banyo yapılması ve pamuklu ince kıyafetlerin giyilmesi gerektiğini belirtti.