Yüreğir’de konut satışları başladı

ADANA
'DA Yüreğir Belediyesi tarafından Atakent Mahallesi'nde yaptırılan konutlardan 177 adeti açık ihale yöntemiyle satışa çıktı. Satışlar 1 Ağustos tarihine kadar Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ev almak isteyen vatandaşlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre 135 bin Türk Lirası muhammen bedelle ihaleye girebilecekler. Söz konusu konutların ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Yüreğir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir. Şartları öğrenmek isteyen vatandaşlar www. yuregir.bel.tr adresini ziyaret edebilirler. Satış işlemleri 4 gün sürecek. Satışı yapılacak olan konutların içerisinde her türlü sosyal donatıların olduğunu ve piyasanın altında ihaleye çıkarak vatandaşların ev sahibi olmasını istediklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan "'Atakent Mahallesine yapılan konutlarımızın içerisinde kapalı yüzme havuzu ve spor salonu, kreş, çocuk oyun alanları ve 55 dönüm alan üzerine kurulu park ve alışveriş merkezleri bulunmaktadır. Belediyemiz bu satışlarda kar amacı gözetmemektedir. Bütün amacımız dar gelirli vatandaşlarımız ev hayaline gerçekleştirsin ve sıcak bir yuvaya kavuşsun istiyoruz" şeklinde konuştu. Başkan Çelikcan "'Hangi konutun ne zaman satılacağının duyurusu www.yuregir.bel.tr adresinden yapıldı. Bütün vatandaşlarımız almak istediği konutlara başvurabilirler'' dedi.