Arsa cinayetinde baba suçu üstlendi

ADANA'DA
komşu olan Alçelik ve Ölmez aileleri evlerinin arasında duvar örme meselesi yüzünden çıkan kavgada baba İslam Alçelik (47) ve oğlu Yusuf Alçelik (17) bıçaklanarak öldürülmüştü. Tutuklu baba Mehmet Ölmez (70) ile oğlu Turgay Ölmez'in (35) "Kasten öldürme" suçundan yargılanmalarına başlandı. Baba suçu üstlenirken, oğlu iddiayı yalanladı. Ölenlerin yakınları iki sanığı da suçladı. Olay, 21 Haziran 2017 tarihinde Yenibey Mahallesi 18064 Sokak'ta meydana geldi. Mahallede ev satın alan İslam Alçelik, Mehmet Ölmez'le komşu oldu. İddiaya göre; Ölmez ailesi evlerin arasında bulunan boşluğa duvar ördü. İslam Alçelik duvarın 1,5 metre içerden örülerek kendi arsasının işgal edildiğini ileri sürdü. Bu yüzden aileler arasında husumet oluştu ve baba oğul Alçelikler öldürüldü. Adana
7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada sanıklardan Mehmet Ölmez, İslam Alçelik ve yakınlarının kendisine saldırıp, darp ettiklerini kendisine korumak için de bıçağı rast gele salladığını anlatarak " Oğlum Turgay suçsuz" dedi. Tutuklu Turgay Ölmez'de cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Ölenlerin yakınları ise sanıkları yalanlayarak, "Yusuf'u Turgay, İslam' ise Mehmet Ölmez'in öldürdü. İkisinden de şikayetçiyiz" dediler. Tahliye talebini reddeden mahkeme duruşmayı erteledi.