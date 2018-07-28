Başkan Boydak TOKİ konutlarını inceledi

TOKİ
tarafından Belediye Evleri Mahallesinde yapılan evleri inceleyen Başkan Boydak, "Ceyhan'daki TOKİ
konutlarımız tamamlanma aşamasına geldi. Hemşerilerimizin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir yaşam alanı oldu. Kaliteli yapıları ve görsel güzelliği ile mahallemize ayrı bir canlılık kazandıracak" ifadelerini kullandı.
EV SAHİBİ YAPIYORUZ
Belediye Başkanı Boydak "TOKİ ve belediyemiz işbirliğinde Ceyhan'a toplu konut anlamında önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Belediye olarak bu yatırımlara gereken bütün fiziki teknik ve imarsal desteği hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Her bütçeye uygun konutlar sayesinde konut ihtiyacı olan vatandaşlarımız ev sahibi oluyor" dedi.