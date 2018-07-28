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Başkan Boydak konutlarını inceledi

Giriş Tarihi: 28.7.2018
Başkan Boydak TOKİ konutlarını inceledi
TOKİ tarafından Belediye Evleri Mahallesinde yapılan evleri inceleyen Başkan Boydak, "Ceyhan'daki konutlarımız tamamlanma aşamasına geldi. Hemşerilerimizin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir yaşam alanı oldu. Kaliteli yapıları ve görsel güzelliği ile mahallemize ayrı bir canlılık kazandıracak" ifadelerini kullandı.

EV SAHİBİ YAPIYORUZ
Belediye Başkanı Boydak "TOKİ ve belediyemiz işbirliğinde Ceyhan'a toplu konut anlamında önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Belediye olarak bu yatırımlara gereken bütün fiziki teknik ve imarsal desteği hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Her bütçeye uygun konutlar sayesinde konut ihtiyacı olan vatandaşlarımız ev sahibi oluyor" dedi.
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Başkan Boydak TOKİ konutlarını inceledi
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