Bu kitap Anamur’u dünyaya tanıtacak

MERSİN
Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda ve Kültür Yayınları tarafından basımı gerçekleştirilen "Marka Kent Stratejileri ve Anamur" adlı araştırma kitabının tanıtım toplantısı Mersin
Üniversitesi Anamur Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleşti. Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, "Anamur doğasıyla, deniziyle, antik yapısıyla cennetten bir köşedir. Bize düşen bu eşsiz ilçemizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamaktır" dedi. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz de "Kitap Anamur hakkında alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanması nedeni ile Anamur için bir ilk olma özelliği taşımaktadır" dedi.