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Bu kurslar rekor kırıyor

’in Erdemli ilçesinde Aile Destek Merkezi tarafından gerçekleştirilen giyim, nakış, ahşap süsleme ve takı tasarımı kurslarının sergisi açıldı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018
Bu kurslar rekor kırıyor
ÇALIŞMA Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın desteğinde 'in Erdemli İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın koordinesinde yürütülmekte Kargıpınarı Aile Destek Merkezi büyük ilgi görüyor. İlçe Kaymakamı Avni Kula beraberindeki heyet Kargıpınarı mahallesinde bulunan Aile Destek Merkezinin giyim, nakış, ahşap süsleme ve takı tasarım kurslarının sergisini açtı.

HEDEF 750'YE ULAŞMAK
Kaymakam Kula, "Bu kurslarımızı herhangi bir mesleği ve sosyal yaşamı olmayan dezavantajlı kadınlarımızın hayata atılmaları için çok önemli. 300 bin lira destekli açılan kursumuza şu ana kadar 432 kursiyer katıldı ve şimdiye kadar açılan meslek edindirme kursları içinde rekor sayıya ulaşan kurs oldu. Hedefimiz 432 olan kursiyer sayısının 750'ye ulaşmasıdır" dedi.
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Bu kurslar rekor kırıyor
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