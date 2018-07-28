Eda Nur bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Sarıçam İlçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde oturan Eda Nur Esentürk 20 Temmuz'da ailesine "Hakkınızı helal edin" notu bıraktıktan kayıplara karıştı. Aile polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda Eda Nur Esentürk bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınan küçük kız ailesinden şiddet gördüğü için kaçtığını söylediği öğrenildi. Çocuk Şube ekipleri tarafından Eda Nur evine götürüldü. Anne Ayşe ve baba Osman Esentürk, karşılarında kızlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadılar. Anne ve baba kızlarına sımsıkı sarıldı. Ancak Eda Nur'un "Ailemden şiddet görüyorum" şeklinde ifade vermesi nedeniyle küçük kız Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Eda Nur'un iki hafta Sevgi Evleri'nde koruma altında tutulacağı öğrenildi.