Erdemli’de en anlamlı turnuva başladı

MERSİN
'İN Erdemli ilçesinde kaymakamlık tarafından organize edilen "15 Temmuz Futbol Turnuvası" başladı. Başlama vuruşundan önce takımlara malzeme dağıtıldı. Kaymakam Avni Kula, 4 grupta 28 takımın mücadele edeceği turnuvada tüm takımlara başarılar diledi. Kaymakam Kula, turnuvanın adının büyük mana ifade ettiğini söyledi. Turnuvanın bu yıl 14'üncüsünü düzenlediklerini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Adem Kılıç da, "Daha önce ki adı Erdemli mahallelerarası turnuvaydı. Bu yıl 15 Temmuz Futbol Turnuvası olarak değiştirdik. Turnuvanın 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri adını taşıması çok manalı ve bir o kadar da anlamlıdır" dedi.