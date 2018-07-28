Gül’den Tarsuslulara müjde: Konağın ihalesi 2 Ağustos’ta

BUGÜN NELER OLDU

Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, Kaymakam Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret etti. Emniyet Müdürlüğü binasının yan tarafına yapılacak olan yeni Hükümet Konağı'nın ihalesinin 2 Ağustos'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacağının müjdesini verdi. AK Parti iktidarı olarak hizmetlerin artarak devam edeceğini belirten Baykan Gül, "Tarsuslular için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kaymakam Yüksel Ünal ise ziyarettin duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tarsus'u kalkındıracak projelerin yakın takipçisi olduklarını söyledi.