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Güneyin çocukları sporla gülüyor

Güney Yıldızı Stadı’nı yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Akkapı ve Havuzlubahçe mahallelerinde yaşayan çocukları spora teşvik ediyor

Giriş Tarihi: 28.7.2018
Güneyin çocukları sporla gülüyor
ADANA'DA uzun yıllar amatör sporun hizmetinde olan Güney Yıldızı Stadı'nı yenileyip, gençliğin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, Akkapı ve Havuzlubahçe mahallelerinde yaşayan çocuklara malzeme desteği vererek spora teşvik etti. Güney Yıldızı Stadı'nda tribünleri, soyunma odalarını, tuvaletleri, hakem odasını, tartan pisti ve çim sahayı yenilen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bürokratları, Akkapı ve Havuzlubahçe mahallelerinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri yöneticileri ve sporcularıyla bir araya geldi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy beraberinde Şube Müdürü Kadir Gül ile birlikte gittiği Güney Yıldızı Stadı'nda Akkapı Muhtarı Fikret Gizir, Akkapıspor Başkanı Aygün Gizir, Havuzlubahçespor Teknik Sorumlusu Nevzat Karabulut, yörenin kanaat önderleri ve sporcularla buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün sevgilerini ileten Halil Hızlısoy, Akkapıspor ve Havuzlubahçespor altyapısında eğitim gören çocuklara forma, şart, tozluk ve futbol topu hediye etti. Adana'da sporun her branşını desteklediklerini, amatör spor kulüplerine her yıl düzenli olarak malzeme ve maddi yardımlarda bulunduklarını belirten Halil Hızlısoy, ücretsiz spor okullarıyla onbinlerce çocuk ve genci spora teşvik ettiklerini vurguladı.
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Güneyin çocukları sporla gülüyor
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