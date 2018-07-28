Kahramanmaraş’tan Avrupa’ya kurban bıçağı

KAHRAMANMARAŞ'TA
Kurban Bayramı yaklaşırken Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Bıçakçılar Çarşısı'nda hareketlilik başladı. Dövme bıçak yapan Mehmet Çokparlamış, Avrupa ülkelerine de kurban bıçağı gönderdiğini söyledi. 150 liraya kadar fiyatla satılan kurban bıçakları ustaların maharetli ellerinde şekillenerek kullanıma hazır hale geliyor. Bıçakçılar Çarşısı esnafından 58 yaşındaki Mehmet Çokparlamış, "Bizim bıçaklarımız biraz pahalı. Çünkü bıçaklarımızı elimizle döverek yapıyoruz ve kaliteli oluyor. Çekiç yemeyen bıçak kesinlikle iyi kesmez. Kahramanmaraş
'ta dövme bıçağı ise sadece ben yapıyorum. Biz İsviçre ve Almanya'ya bıçak ihracatı yapıyoruz. Avrupa'ya yılda 70 adet döner bıçağı ve kurban bıçağı gönderiyoruz" diye konuştu.