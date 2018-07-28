Kızıldağ’a belediye otobüsleri seferde

ADANA
Büyükşehir Belediyesi, merkeze 78 kilometre uzaklıktaki Karaisalı'nın Kızıldağ Yaylası'na otobüs seferlerini başlattı. Adana
- Karaisalı arasında günde 27 sefer gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, sezon sonuna kadar Kızıldağ'a da günde 2 seferle toplu taşıma hizmeti verecek.
HORZUM VE TEKİR'DEN SONRA KIZILDAĞ
Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda çok koltuklu klimalı otobüslerle ilçeler arasında toplu taşıma hizmetini kesintisiz sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların yaylalara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla planlama yaptı. Yayla sezonunun açılmasıyla birlikte Kozan'ın Horzum ve Pozantı'nın Akçatekir yaylasına otobüs seferleri düzenleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetini Karaisalı'nın Kızıldağ Yaylası'na da yansıttı.
SEFERLER BAŞLADI
Ulaşım Daire Başkanlığı, merkeze 78 kilometre uzaklıktaki Kızıldağ Yaylası'na dün itibariyle otobüs seferlerinin başladığını duyurdu. Karaisalı-Adana arasında günde 27 sefer gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sezon sonuna kadar Kızıldağ Yaylası'na da günde 2 seferle toplu taşıma hizmetini ulaştıracağı belirtildi. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın planlamasına göre otobüs seferleri Kızıldağ-Çifte Minare Camii arasında gerçekleştirilecek. İlk otobüs, sabah 05.30'da Kızıldağ'dan kent merkezine hareket edecek, ikinci sefer ise Çifte Minare Camii önündeki durakta saat 17.30'da başlayacak. Vatandaşlar, Kızıldağ- Adana arasında hizmet verecek belediye otobüslerinden 6,75 lira ücret ödeyerek yararlanabilecek. Şehit, gazi yakınları, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar ise ücretsiz kartları ile seyahat edebilecek.