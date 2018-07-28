Komşusunu uyardığı için parke taşıyla dövüldü

Adana
'da 3 çocuk annesi Saide Güngör (33), çamaşır silkeleyen üst komşusunu uyardığı için, iki kızkardeş tarafından parke taşıyla dövülerek çenesi kırıldı. Saide Güngör'ü darp eden iki kızkardeş polis merkezinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı.
"ÇAMAŞIRLARIM KİRLENİYOR"
Olay, Merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı evin 2'nci katında kiracı olarak oturan Saide Güngör, çamaşır silkeleyen üst komşusunu, "Benim astığım çamaşırlarım üzerine pislik geliyor" diyerek uyardı. Daha sonra Güngör, ev sahibini arayarak üst komşuları kardeşler S.A. ve D.A., şikayet etti. Olay günü tekrar balkonda duran S.A., "Sen beni ev sahibine nasıl şikayet edersin" diyerek Güngör'ün başından aşağı iki kova su döktü. Bunun üzerine S.A. ve D.A. Güngör'ün kapısını kırıp içeri girerek genç kadına parke taşıyla saldırdı. Aldığı darbelerle çenesinde çatlak oluşan, dudağı patlayan ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk oluşan Güngör, polise başvurdu. Gözaltına alınan kardeşler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
?'CEZASIZ KALMASINLAR'
İki kardeş tarafından darp edildiğini söyleyen Güngör ise Adli Tıp Kurumundan darp raporu aldıktan sonra suç duyurusunda bulundu. Güçlükle yürüyen Güngör, "Ayakta durmakta zorlanıyorum, çene kemiğim çatlamış her yerimde ağır morluklar, buradan tüm yetkililere sesleniyorum, beni bu hale getirenler cezasız kalmasın" dedi.