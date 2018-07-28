Kutlu’nun aklı ligde

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eni sezon hazırlıklarını Ankara Kızılcahamam'da sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Adana
Demirspor teknik direktör Hakan Kutlu gözetiminde çalışıyor. Transferde son olarak Sivasspor'un sağbeki Hakan Bilgiç'i kadrosuna katan mavi-lacivertli ekip 2. Lig takımlarından Tuzlaspor ile oynadığı ilk hazırlık maçını da 1-0 kaybetti. Adana Demirspor'un hazırlık programı kapsamında bir sonraki rakibi TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hacettepe Spor olacak. Kızılcahamam Stadı'nda oynanacak mücadele, yarın saat 18.00'de başlayacak. Son olarak mavilacivertli takım 3. hazırlık karşılaşmasında ise 31 Temmuz Salı günü Soğuksu Tesisleri'nde 3.lig ekiplerinden Diyarbekirspor ile karşılaşacak.
MORAL YEMEĞİ VERDİLER
Teknik direktör Hakan Kutlu, son iki hazırlık maçını da yapıp lige odaklanacaklarını belirterek, "Eksiklerimize görme adına çok iyi olacak. Kulüp başkanımız Murat Sancak ve yönetiminin futbolcularımıza verdiği moral yemeği çok keyifli geçti. Oyuncularım yönetime gerekli sözü verdi. Çok çalışıp iyi yerlere geleceğiz" dedi.