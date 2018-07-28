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Kuzenler sulama kanalında boğuldu

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018
Kuzenler sulama kanalında boğuldu
ADANA'DA 2 yaşındaki Suriyeli iki kuzen düştükleri sulama kanalında yaşamını yitirdi. Olay Merkez Seyhan İlçesi Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Aileleri tarım işçisi olan kuzenler Feedi El Halef ve Ömer El Abid kaldıkları çadırların yakınından geçen sulama kanalına düştü. Vatandaşların görüp sudan çıkardığı hareketsiz haldeki iki çocuk çağrılan ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadılar. Çocukların cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çocukların cenazesi yakınlarına teslim edildi. İki kuzenin cenazesi Hadırlı mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Kuzenler sulama kanalında boğuldu
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