“Taçlı kadın başı” turistleri çekiyor

UNESCO'nun Dünya Kültür Geçici Miras Listesi'nde yer alan Niğde
Alaaddin Tepesi'ndeki Alaaddin Camisi, doğu kapısının üstündeki taş işlemede güneş ışınlarının yansımasıyla ortaya çıkan "taçlı kadın başı" silüetiyle ilgi görüyor.Kent merkezindeki Alaaddin Tepesi'nde, 1223'de Zeyneddin Beşare tarafından iki kardeş ustaya inşa ettirilen tarihi caminin doğuya bakan kapısının üst kısmındaki taş işlemeye 09.00-11.00 saatlerinde düşen gölge, "taçlı kadın başı" silüeti oluşturuyor.
KADIN SÜLİETİ
Camiyi görmeye gelen turistler, kapıdaki kadın silüetine yoğun ilgi gösteriyor. Oldukça sade inşa edilen caminin giriş kapısında ve mihrabındaki süslemeler de ilgi odağı oluyor. Halk arasında, camiyi inşa eden ustalarından birisinin, Niğde Sancak Beyi'nin kızına aşık olduğuna ve bu "imkansız" aşkını ölümsüzleştirmek için caminin kapısına beyin kızını tasvir eden silüeti yaptığına inanılıyor.
ORJİNALLİĞİNİ KORUYOR
Niğde Kalesi ve Sungurbey Cami ile birlikte 2012 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Geçici Miras Listesi'ne alınan Alaaddin Camisi aradan geçen 800 yıla rağmen orijinalliğini koruyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir, Alaaddin Tepesi'nin üzerindeki ve etrafındaki yapılarla Niğde'nin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.
MUHTEŞEM BİR CAMİ
İzmir'den ziyarete gelen Ömer Halimoğlu da dağcılık faaliyetleri için her yıl Niğde'ye geldiklerini belirterek, "Her sene Alaaddin Camisi'ni ziyaret ediyoruz. Muhteşem bir cami. Öyle şeyler gizli ki ancak ya fotoğraf makinasıyla görebiliyorsunuz ya da belirli bir gün ışığında yakalayabiliyorsunuz o silüeti. Başka zaman yakalayamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.