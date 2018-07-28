TİY’de hedef bir üst lig

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Tarsus İdman Yurdu'nun (TİY) yeni yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şevket Can'ı ziyaret etti. TİY'nin kentin ortak paydası olduğunu ifade eden Başkan Can, "Hem şehrimize hem kulübümüze hayırlı olsun. Burada bulunan arkadaşlarımızla inşallah güzel bir birliktelik ile şehrimizin ve Mersin
'imizin iki güzide takımının güzel bir şekilde iyi bir yerlere gelmesini, daha üst liglere çıkmalarını Allah nasip etsin diyorum" dedi. Belediye Başkanı Şevket Can'a kulübün bayrağını hediye eden TİY Kulüp Başkanı Eyüphan Eyüboğlu, "Başkanımıza bize verdiği destek için çok teşekkür ederiz. Bu desteğe layık olabilmek için iyi bir takım yapıp, tribünde inşallah herkesi mutlu ederiz. Aldığımız görevi en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Hep birlikte iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Yeni sezonda hedefimiz bir üst lig" diye konuştu.