ABD’li uzman plastik kirliliğini anlattı

Ortadoğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri
Enstitüsünün davetlisi olarak Mersin'e gelen California merkezli "Okyanusları Kurtarma Birliği" kurucusu Douglas Woodring
, "Denizlerde ve Okyanuslarda plastik atıkların zararı ve geri dönüşümü çalışması" konulu eğitim semineri verdi. Woodring, "Gelin hep birlikte denizlerimizi koruyalım ve plastik atıklardan kurtulalım'' dedi.
DENİZLER KİRLENMESİN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü (BDE) tarafından hazırlanan "Mikro Plastik Projesi
" kapsamında Erdemli'de Deniz Bilimleri öğrencileri ile bir araya gelen Amerikalı Plastik ve Deniz araştırmacısı Douglas Woodring, denizlerin plastiklerle kirletilmemesi gerektiğini söyledi.
GERİ DÖNÜŞÜM
Enstitü toplantı salonunda konuşan Woodring, "Okyanusları ve denizleri en çok insanlar kirletiyor. Denizlerin bu durumdan kurtulması için öncelikle insanlarımız plastikleri çevreye zarar verecek şekilde atmamalı. Bu sorun giderek büyüyor. Amacımız okyanuslarda ve denizlerde bulunan plastik atıkları yok etmek ve bu plastikleri geri dönüşüm olarak ekonomiye nasıl kazandırırız onun çalışmasını yapmaktır" dedi.
FİLM GÖSTERİMİ
Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü "Mikro Plastik Projesi" koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş ise denizlerin yaşayan canlılar için önemli yaşam merkezleri olduğunu bu nedenle kirletilmemesi ve korunması gerektiğini söyledi. Seminerin sonunda okyanusların ve denizlerin plastiklerle nasıl kirletildiğini anlatan film gösterimi yapıldı.