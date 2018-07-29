Avrupa artistik cimnastik şampiyonası’na doğru

İngiltere'de
2-6 ve 8-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na hazırlanan genç erkek ve kadın ile büyük erkek ve kadın milli takımları Mersin
'de kampa girdi. Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren milli takım sporcuları günde çift idman yapıyor. Artistik Cimnastik Milli Takımı Erkekler Teknik Kurul Başkanı Mehmet İnce, şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirtti. Önümüzdeki
yıl içerisinde yapılacak olan Avrupa Oyunları'nda da ilk 6 takım içerisinde yer almak istediklerini belirten İnce, "Bunun haricinde özellikle erkeklerde büyük hedeflerimiz devam etmekte. Genel tasnif ve aletlerde takım halinde finallere kalabilmeyi ve sonucunda madalyalara ulaşmayı hedefliyoruz. Kampımız verimli bir şekilde devam ediyor. Akdeniz Oyunları'nda ve Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda elde ettiğimiz güzel sonuçları Avrupa Şampiyonası'nda da almak istiyoruz" dedi.