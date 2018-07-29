Bin 500 hastaya anjiyo

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Hastanesi'nde 24 Ocak 2018 tarihinde hizmet vermeye başlayan Koroner Anjiyografi Ünitesinde bu güne kadar bin 500 hastaya, tanı, teşhis ve tedavi hizmet verildi. Bu hastalardan 27'sine kalp pili uygulaması başarıyla gerçekleştirildi. Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.Kemal Günal, By-pass ameliyatını gerçekleştirecek alt yapı hazırlıklarının da çok yakında tamamlanacağını ve açık kalp ameliyatlarına başlanacağını söylediMesai saati gözetmediklerini belirten Başhekim Günal, "Ünitemizde 9 kardiyoloji uzmanı, 6 kalp damar cerrahi uzmanı hekim kadrosu ile hizmet vermekteyiz. Ayrıca 6 hemşire 2 radyoloji teknisyeni 4 destek personeli görev yapıyor. Anjiyografi Ünitesinin hizmete girmesi ile birlikte, vatandaşlarımızın çevre illere sevk edilmesinin önüne geçildi. By-pass ameliyatını gerçekleştirecek alt yapı hazırlıkları çok yakında tamamlanacak ve açık kalp ameliyatlarına başlayacağız" diye konuştu.İl Sağlık Müdürü Dr. Sebahattin Yılmaz'da, "Sağlık Bakanlığımızın 2018 yılı içerisinde hastanemiz bünyesi için tedarik edeceği ikinci Anjiyografi cihazı ile birlikte hizmet kapsamı daha da genişleyecek. Yapılacak olan personel planlaması ile birlikte 24 saat esası ile akut gelişen durumlarda acil müdahaleye uygun hale getirilecektir. Hastanelerimizde başarılı operasyonlara imza atan uzman hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.