Demirspor’da pote döndü

2015-2017 yılları arasında Adana
Demirspor'da forma giyen Mickael Pote, eski takımına geri döndü. Bu sezon Süper Lig'e çıkmak için iddialı bir ekip kurmak isteyen Adana Demirspor golcü pozisyonuna eski oyuncularını aldı.
Geçtiğimiz sezon APOEL Nikosia forması giyen tecrübeli forvet, ligde 19 maça çıktı ve 8 gollük bir performansa imza attı. Pote aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterme şansı buldu. Devler Ligin'de de golcü futbolcu 5 maça çıktı ve 2 gol atmayı başardı.
YENİ İSİMLER SAHAYA ÇIKTI
Adana Demirspor
'un yeni transferleri Tayyib Talha Sanuç
ve Hakan Bilgiç
, takımla birlikte çalışmalara başladı. U19 Avrupa Şampiyonası
'nda milli takım forması giyen Tayyib Talha Sanuç ve Sivaspor'
dan transfer edilen Hakan Bilgiç
bu sabah yapılan antrenmana katıldı ve takımla birlikte ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. TEKNIK Direktör Hakan Kutlu gözetiminde yapılan günün ilk antrenmanı 09.30'da başladı ve 1 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, futbola özgü dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.