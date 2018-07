Dünya Hepatit Günü’nde hepatiti anlattı

BUGÜN NELER OLDU

DR. SuatGünsel Girne Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Evren , viral Hepatitlerin çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ve bu nedenle farkındalığı arttırmak amacıyla Hepatit B virüsünü 1967'te bulan Dr. Baruch Blumberg'in doğum günü olana 28 Temmuz'un " Dünya Hepatit Günü " olarak belirlendiğini söyledi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Evren, karaciğer dokusunun iltihabının Hepatit olarak isimlendirildiğini ve bu virüsün keşfedilme sıralarına göre alfabetik olarak adlandırılan 5 çeşidi (A, B, C, D, E) olduğunu açıkladı. Dünyada 325 milyon insanın bu hastalıkla yaşamakta olduğunu ve her yıl 1.34 milyon kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiğini belirten Dr. Hakan Evren, Hepatit B ve C virüsünün erken teşhis edilmediğinde kronikleşip karaciğer sirozuna ve kansere sebep verebileceğini söyledi.