İki hırsız uyuyakaldıkları otobüste yakalandı

Adana
'da
alkol alıp, girdikleri evden cep telefonu, altın ve sigara çalan 1'i çocuk, 2 kişi, olayın ardından uyumak için girdikleri otobüste yakalandı. Olay, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Dal (19) ile Y.G., (16) alkol aldıktan sonra penceresi açık olan tek katlı eve girip, içeride bulunan cep telefonu, altın bileklik, kolye, küpe ve sigara çaldı. Daha sonra alkolün etkisiyle uykuları gelen Yasin Dal ve Y.G., sokakta bulunan otobüsün kapısını açarak içeri girdi. Şüpheliler, çaldıkları malzemeler ile otobüste uyuya kaldı. Sabah uyandığında soyulduğunu fark eden ev sahibi polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. 2 şüphelinin soygundan sonra, pencereden çıktığını tespit eden polisler, civarda araştırma yaptı. Sokak başında bulunan otobüsün kapısının yarı açık olduğunu fark eden polis, içeride ise iki kişinin uyuduğunu çalınan malzemelerin ise otobüsün koltuğunun üzerinde olduğunu gördü. Uyuyan Yasin Dal ve Y.G,'yi kaldıran ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Yasin Dal işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Yaşı küçük Y.G., ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.