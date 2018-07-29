Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri İki hırsız uyuyakaldıkları otobüste yakalandı

İki hırsız uyuyakaldıkları otobüste yakalandı Yasin Dal (19) ile Y.G., (16) alkol aldıktan sonra penceresi açık olan tek katlı eve girip, içeride bulunan cep telefonu, altın bileklik, kolye, küpe ve sigara çaldı

Giriş Tarihi: 29.7.2018