Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kız Kalesi’nde kanlı ay tutulması

Kız Kalesi’nde kanlı ay tutulması

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Kız Kalesi’nde kanlı ay tutulması
Kız Kalesi'nde, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' ilgiyle izledi. Kanlı ay tutulması, Erdemli ve Anamur ilçelerinde kendisini daha net bir şekilde gösterdi. Ayın doğu kısmının karanlık kaldığı ve ilerleyen saatlerde yüzeyin tamamına yakınını kapladığı tutulma, uzun süre izleyenlere bir doğa harikası sundu. Erdemli ilçesinin tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'nde de görüldü. Mahalledeki turizm tesislerinde yerli ve yabancı turistler ayı görmek için kumsala akın ederek, anın keyfini yaşadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız Kalesi’nde kanlı ay tutulması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN