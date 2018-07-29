Kız Kalesi’nde kanlı ay tutulması

Mersin
Kız Kalesi'nde, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' ilgiyle izledi. Kanlı ay tutulması, Erdemli ve Anamur ilçelerinde kendisini daha net bir şekilde gösterdi. Ayın doğu kısmının karanlık kaldığı ve ilerleyen saatlerde yüzeyin tamamına yakınını kapladığı tutulma, uzun süre izleyenlere bir doğa harikası sundu. Erdemli ilçesinin tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'nde de görüldü. Mahalledeki turizm tesislerinde yerli ve yabancı turistler ayı görmek için kumsala akın ederek, anın keyfini yaşadı.