Meslek Seçim Sürecinde Bilimsel Yaklaşım “METE’’

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HasanKalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Arş. Gör. Ahmet Ayaz, meslek seçim sürecinde olan üniversite adaylarına yol gösterecek açıklamalarda bulundu. Meslek seçiminin bilimsel bir şekilde yapılması gerektiğini söyleyen ve bu konuda uzman görüşü alınmasının önemini dile getiren Ayaz, adaylara HKÜ Kariyer Merkezinin geliştirdiği "Mesleki Eğilim Tercih Envanteri (METE)" hakkında da bilgi verdi. İnsanın yaşamında verdiği en büyük kararlardan birinin kariyer veya mesleki karar olduğunu söyleyen Ahmet Ayaz: "Kariyer kararı aslında insanın doğumundan itibaren şekillenmeye başlar. Bebekliğimiz, çocukluğumuz, ergenliğimiz, yetişkinliğimiz ve yaşlılığımız boyunca farklı kararlar alırız ve bu kararlar hayatımızı farklı yön ve şiddette etkiler. Meslek seçimimiz tüm hayatımızı etkilemektedir. "dedi. Meslek seçim sürecinde öğrencilerin sorularına cevap bulmak amacıyla HKÜ Kariyer Merkezi tarafından, METE (Mesleki Eğilim Tercih Envanteri) adında bir test geliştirildiğini söyleyen Ahmet Ayaz: "Oldukça hızlı doldurulabilen ve pratik olan bu test ilgilerinizi ve kişilik özelliklerinizi ölçerek size uygun olan meslekler hakkında önerilerde bulunuyor. www.mete.hku.edu. tr adresinden ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz test tüm Türkiye'nin kullanımına açıktır" diye konuştu."METE ilgilerinizi ve kişilik özelliklerinizi bilimsel olarak belirleyen, bu özelliklere uygun meslekleri size ''öneri'' olarak sunan bir programdır" diyen Ayaz şunları söyledi. "Unutmamalıyız ki meslek seçiminde kendi özelliklerimizi nesnel olarak görmek ve değerlendirmek bu zorlu karar sürecinde elimizi çok güçlendirecektir. METE bizim için meslek önerilerinde bulunsa da bu mesleklerin bir öneri olduğunu unutmamak gerekir. Bu sonuçları bir uzman ile tartışmanız özellikle önem arz etmektedir."