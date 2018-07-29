Sahilde at binme tutkusu işleri oldu

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Dörtyol ilçesinde hobi olarak başladıkları sahilde at biniciliğini geliştirerek at çiftliği kuran iki arkadaş, ziyaretçilere eğitimli atlarla Akdeniz kumsallarında gezme imkanı sağlıyor. Dörtyol'da yaşayan Ali Erkin ve Celal Ceren boş zamanlarında ilçe sahilinde at binerek vakit geçirirken bu tutkularını daha da geliştirmeye karar verdi. Bir arkadaşlarının da verdiği destekle tutkularını işe dönüştüren ikili, ilçede uzun süredir kullanılmayan Atatürk At Çiftliği'ni kiraladı. Çiftliği eski günlerine dönüştüren Erkin ve Ceren, 20'den fazla kişiyi istihdam ederek buraya çeşitli ırklarda eğitimli 12 at getirdi. Burada her yaştan meraklıya at biniciliği ve atlı okçuluk gibi çeşitli eğitimler verilirken, ziyaretçilere de sahilde at binme imkanı sağlandı. İşletme ortaklarından Celal Ceren, atlara sevgilerinin günden güne bağımlılığa dönüştüğünü belirtti. Ceren, "Hobimiz işimiz oldu. Dörtyol Belediyesinin de desteğiyle kullanılmayan Dörtyol Atatürk At Çiftliği'ni eski günlerine kavuşturduk" dedi.
SAFARİ YAPIYORLAR
Atlı sporlara ilginin kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Ceren, "Bizim kültürümüzde at her zaman var. Biz bunu hayatımızda tutmaya çalışıyoruz. Ayrıca, 10-15 kilometre uzunluğunda çok güzel bir sahilimiz var. Çiftlikle sahilin arası 800 metre. Orada atlı safariler yapıyoruz. Eğitim alan öğrencilerimiz orada yaklaşık 2 saat süren bir safariye çıkıyor."