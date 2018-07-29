Tehlikeye rağmen vazgeçmiyorlar

Adana
'da 2008'den bu yana tarımsal sulama için kullanılan kanallara yüzmek için giren 300 kişi yaşamını yitirdi. Akdeniz'e dökülen 560 kilometrelik Seyhan Nehri'nden kente yayılan, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait kilometrelerce uzunluktaki kanallar, kentte sıcak havadan bunalanların, yasak olmasına rağmen yüzmek için tercih ettiği alanlar arasında yer alıyor. Bu yıl temmuz ayı sonu itibarıyla 11 kişinin boğulduğu şehri adeta örümcek ağı gibi saran sulama kanallarına giren her yaştan kişi, DSİ tarafından korkuluk, tel çit ve ikaz levhaları gibi koruyucu yapılar inşa edilmesi ve alınan önlemlere rağmen tehlikeli alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Adana Valiliği öncülüğünde belediyeler ve birçok kamu kurumunun ortaklığıyla sürdürülen projelerle sulama kanallarında boğulmaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Seyhan Belediyesi boğulmaların büyük bir çoğunluğunun gerçekleştiği ilçedeki okulların bahçelerine portatif havuz kurarken Vali Mahmut Demirtaş önderliğinde başlatılan "Güney Adana Kalkına Programı" kapsamında çocuklara yüzme eğitimi veriliyor. Tüm tehlikelere rağmen sulama kanallarında
yüzmeye devam eden gençlerden 18 yaşındaki Emin Ertem, evlerine yakın havuz olmadığı için serinlemek için sulama kanallarına geldiklerini söyledi.
PANİK ÖLDÜRÜYOR
Yüzme
bilmeyenlerin sulama kanalına girmemesi gerektiğini belirten Ertem, "Yüzme bilmeyenler sulama kanalında panik oluyor. Panik olmayacaksın, olursan su seni götürür. Burada suyun akışına bırakacaksın kendini. Deniz tuzlu, burası bize göre daha serin ve eğlenceli. Akıntıda arkadaşlarla yüzmek çok eğlenceli. Denize göre daha güzel burası" diye konuştu. Kanalda yüzen gençlerden Gökhan Aytak da sulama kanallarında akıntı olduğu için denizden ve havuzdan daha eğlenceli olduğunu savundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Proje Koordinatörü Nida Kaya, sulama kanallarındaki boğulmaların önüne geçilmesi amacıyla Vali Mahmut Demirtaş önderliğinde "Güney Adana Kalkına Programı" kapsamında "Yaşama Kulaç At Projesi"nin başlatıldığını söyledi.